Scandone Avellino: 88-71 nel test contro Benevento Coach Carone: "I ragazzi stanno capendo sempre di più quale deve essere la nostra impronta"

Finale di 88-71 con la vittoria della Scandone Avellino sulla Miwa Cestistica Benevento al PalaDelMauro con l'ultimo test precampionato per i biancoverdi. "Siamo stati bravi a partire subito forte sia in difesa che in attacco. - ha spiegato il coach della Scandone, Titto Carone - Abbiamo giocatori di grandissima qualità e dobbiamo essere bravi a sfruttare tutto il loro potenziale, soprattutto adesso che il campionato ormai è alle porte. Sarà importante essere bravi a mantenere una tenuta difensiva efficace per tutto l’arco della gara: oggi senza Cantone e con Cioppa a mezzo servizio, abbiamo sofferto leggermente ad inizio del terzo quarto per poi ricompattarci. Rispetto alle ultime uscite i ragazzi stanno capendo sempre di più quale deve essere la nostra impronta e i nostri punti di forza. Siamo una squadra nuova con giocatori che vengono da realtà differenti, c’è voluto del tempo per trovare la giusta sintonia in campo, ma devo dire che sta andando sempre meglio".