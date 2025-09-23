Avellino Basket, Buscaglia: "Bella tensione da partita e da esordio" Nevola sul PalaDelMauro: "Va adeguato, necessario fare di più, possiamo contribuire"

È la vigilia dell'esordio in campionato per l'Avellino Basket a Rieti contro la RSR Sebastiani. "Il desiderio di iniziare è tanto, c’è una bella tensione da partita. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Maurizio Buscaglia - Ci stiamo preparando, abbiamo lavorato molto in questo periodo e grazie al club abbiamo avuto la possibilità di allenarci bene. Ora bisogna essere pronti per giocare la prima gara, che serve anche a verificare la nostra identità e la nostra consistenza. Siamo tesi nella maniera positiva, perché il calendario è fittissimo e la stagione molto lunga: sarà fondamentale affrontare ogni impegno partita dopo partita. Domani si gioca per i due punti e per la classifica, ma anche per dimostrare cosa Avellino vuole essere in campo. Affrontiamo una squadra, la Sebastiani Rieti, costruita con equilibrio, ben allenata e dalle caratteristiche precise: corre bene in contropiede e ha gerarchie definite. Noi dovremo controllare rimbalzi e palle perse, difendere insieme e condividere il pallone: questo deve essere sempre il nostro marchio di fabbrica".

Nevola: "Curati i minimi dettagli per la nuova stagione"

"Abbiamo preparato nei minimi dettagli questa nuova stagione e va dato merito a tutto lo staff che ha lavorato intensamente durante l’estate e nei primi 40 giorni di preparazione. - ha spiegato il direttore generale dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Abbiamo investito per allungare il roster e aumentare il talento diffuso, con l’obiettivo di migliorare i risultati sportivi dello scorso anno. Sappiamo che il campionato sarà impegnativo, ma siamo convinti che il lavoro di tutti ci porterà a raggiungere i traguardi che ci siamo prefissati. L’anno scorso abbiamo superato i mille abbonati e registrato una media di oltre 2200 spettatori, un dato importante per una città come Avellino. Quest’anno ci siamo assestati sugli stessi numeri, consolidando il nostro pubblico. Siamo certi che durante la stagione i tifosi ci sosterranno ancora di più. Molti sponsor hanno confermato e rafforzato il loro impegno, creando una base importante su cui costruire. Un ringraziamento particolare va alla famiglia Lombardi, che ha deciso di essere title sponsor della squadra: un gesto di grande responsabilità e amore verso la pallacanestro e la città, che speriamo possa essere seguito da altri imprenditori del territorio".

"Occorre un palasport adeguato"

"Un progetto ambizioso come il nostro ha bisogno di un palazzetto adeguato. - ha aggiunto Nevola - L’Amministrazione e il Commissario hanno mostrato grande sensibilità, ma serve uno sforzo ulteriore. Noi siamo pronti a fare la nostra parte al fianco delle istituzioni per offrire ogni domenica non solo spettacolo in campo, ma anche fuori, con una struttura moderna e funzionale. Sappiamo tutti che la manutenzione di un impianto del genere non è semplice: l’amministrazione può e deve fare la sua parte, ma è necessario fare di più. Ci aspettiamo indicazioni chiare per poter contribuire concretamente e riteniamo fondamentale anche una maggiore attenzione e responsabilità da parte di tutti. Abbiamo basi solide, un pubblico fedele, sponsor vicini e una proprietà che continua a investire con coraggio. Ora serve che tutta la città, dalle istituzioni alle imprese fino ai tifosi, si stringa attorno al progetto. Solo così potremo crescere ancora e rendere l’Avellino Basket sempre più protagonista nel panorama nazionale".