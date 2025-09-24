Avellino Basket: esordio vincente a Rieti, RSR Sebastiani ko 60-72 Subito Mussini leader offensivo con 18 punti. Domenica sfida contro l'Urania Milano al PalaDelMauro

L'Avellino Basket vince a Rieti contro la RSR Sebastiani nel posticipo della prima giornata e apre nel migliore dei modi il cammino nella Serie A2 2025/2026. Finale di 60-72 per il successo degli irpini al PalaSojourner con i 18 punti di Mussini, i 14 di Dell'Agnello e i 10 di Chandler. Alla Sebastiani non bastano i 15 punti di Perry, i 15 di Guariglia e i 13 di Udom. Domenica (ore 18) l'Avellino ospiterà la Wegreenit Urania Milano al PalaDelMauro.

Il tabellino

LNP Serie A2

Prima Giornata

RSR Sebastiani Rieti - Gruppo Lombardi Avellino Basket 60-72

Parziali: 22-17, 13-22, 11-17, 14-16

RSR Rieti: Darius Perry 15 (1/6, 4/12), Tommaso Guariglia 15 (6/9, 1/2), Liam Udom 13 (4/5, 0/2), Mattia Palumbo 6 (2/4, 0/2), Giorgio Piunti 6 (0/1, 2/2), Fabio Mian 4 (0/1, 0/4), Matteo Parravicini 1 (0/3, 0/1), Davide Pascolo (0/2, 0/1), Lorenzo Piccin (0/1, 0/1), Alessandro Paesano

Avellino: Federico Mussini 18 (3/5, 2/4), Giacomo Dell'Agnello 14 (7/10, 0/1), J.J. Chandler 10 (1/6, 1/2), Andrea Zerini 9 (2/3, 1/3), Mikk Jurkatamm 8 (1/1, 2/4), Alessandro Grande 7 (2/4, 1/2), Jaren Lewis 4 (2/4, 0/0), Giovanni Pini 2 (1/3, 0/0), Alexander Cicchetti (0/4, 0/0), Giacomo Donati, Cosimo Costi