Avellino Basket all'iniziativa Plastic Free in Piazza della Libertà I giocatori si uniranno ai volontari per la raccolta dei mozziconi abbandonati

Domani i giocatori del Gruppo Lombardi Avellino Basket prenderanno parte all’iniziativa Plastic Free. Annuncio da parte del club irpino. "Cosimo Costi, Mikk Jurkatamm, Giacomo Dell’Agnello e Alexander Cicchetti, insieme alla referente locale della manifestazione Kamini Maria Lad, si uniranno ai volontari per la raccolta dei mozziconi abbandonati. - si legge nella nota dell'Avellino Basket - L’appuntamento è fissato per le ore 10 in Piazza Libertà ad Avellino: da lì il gruppo si muoverà lungo Corso Vittorio Emanuele, munito di guanti e sacchetti, per promuovere la sensibilizzazione contro l’inquinamento e a favore di una città più pulita".