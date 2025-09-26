Scandone Avellino, Carone: "Pronti per l'esordio" È la vigilia del primo match di campionato contro la Stella Azzurra Viterbo

"Finalmente si comincia. È un percorso iniziato praticamente da un mese e i ragazzi hanno risposto bene con l'impegno massimo da parte di tutti". così Titto Carone ha presentato l'attesa del primo match in campionato, la sfida tra la Scandone Avellino e la Stella Azzurra Viterbo. "Per tutti intendo l'impegno complessivo, dai ragazzi fino alla dirigenza. - ha spiegato il tecnico dei lupi - Sappiamo l'importanza del primo match casalingo perché dobbiamo dimostrare ai nostri tifosi la qualità a disposizione per più aspetti. Ci vuole l'appoggio dei nostri supporter, ma siamo chiamati a dare subito un segnale per un cammino molto lungo. Viterbo è una squadra che ha costruito un roster importante con il mix tra chi ha deciso di salutare la B Nazionale e chi è di prospettiva. Non si può sottovalutare come roster nonostante l'infortunio vissuto lungo la preparazione. Ci può mettere in difficoltà con tanta energia e una buonissima pallacanestro. Verranno a cuor leggero e noi dovremo essere bravi a rispondere con decisione.