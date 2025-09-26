La nuova sfida della Scandone Avellino: ecco il roster e le divise 2025/2026 Vigilia dell'esordio in campionato al PalaDelMauro contro la Stella Azzurra Viterbo

"Ci sono maglie che si indossano e maglie che si vivono. Ci sono nomi che si leggono e nomi che si sentono dentro, come un battito. Indossare questa maglia significa portare avanti una leggenda. Una promessa. Un destino da onorare": così la Scandone Avellino presenta le nuove divise e il nuovo roster, pronto per la stagione di Serie B Interregionale 2025/2026. Evento nella sala De Mita all'ex Carcere Borbonico per il club irpino con i giocatori, lo staff tecnico e dirigenziale, gli sponsor e i tifosi. "Siamo pronti, siamo tra le squadre che vogliono fare bene e lasciamo ad altri indicare i favori del pronostico, ma è chiara la volontà di essere protagonisti e di crescere costantemente. - ha spiegato il presidente della Scandone, Marco Trasente - È nostro interesse proseguire nel percorso di crescita su più aspetti e siamo convinti di quello che abbiamo fatto e che faremo". "Non ci nascondiamo, sappiamo il nostro ruolo nel prossimo campionato. - ha aggiunto il capitano della squadra irpina, Andrea Iannicelli - Con Carlo (Cantone, ndr) siamo reduci dalla scorsa stagione e si è formato un gruppo consapevole dell'obiettivo e pronto a vivere la stagione sin dal primo match, in programma domani con Viterbo".

De Vizia: "La Scandone è di tutti"

"È una crescita di insieme con l'obiettivo da vivere, per ottenere quello che era già vicino nella scorsa stagione e siamo pronti a costruire una nuova pagina per un club vicino ai tifosi e che vede tanta partecipazione in città. - ha affermato il presidente di Confindustria Campania, Emilio De Vizia - C'è un ottimo connubio e siamo convinti di quanto costruito per il roster con tutti gli sponsor, protagonisti di questo progetto. La Scandone è di tutti". "Siamo vicini a questa squadra, diamo un supporto più da vicino a una realtà a cui siamo affezionati. La Scandone è la casa della pallacanestro di questa città e ci fa piacere tornare sperando di costruire qualcosa di solido per il futuro": ha sottolineato Marco De Matteis. "La Scandone è questione di cuore, come abbiamo sempre detto un affetto di famiglia e viviamo questo percorso tutti insieme. - ha evidenziato Angelo Petitto - Abbiamo perso la promozione per un canestro nella scorsa stagione e ora dobbiamo schiacciare al ferro per finire il lavoro".