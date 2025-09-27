Avellino Basket, Mazzalupi: "In città c'è entusiasmo e voglia di pallacanestro" L'assistant coach: "Affronteremo Milano con massimo rispetto e consapevolezza delle difficoltà"

Domani, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro l'Avellino Basket affronterà l'Urania Milano per la seconda giornata di Serie A2. La gara è stata presentata dall'assistant coach della squadra irpina, Emanuele Mazzalupi: "È un piacere essere qui. Sono orgoglioso di rappresentare lo staff e molto contento di poter vivere finalmente questo debutto casalingo. In città si respira entusiasmo e voglia di basket: dopo l’esordio a Rieti, giocare davanti al nostro pubblico e alla società al completo è qualcosa che attendiamo con grande desiderio. - ha affermato - Sappiamo che ogni partita è difficile: l’ha dimostrato anche Verona, indicata da molti come corazzata del campionato e invece sconfitta all’esordio. Milano sarà un avversario complicato, ma abbiamo imparato che questo è un campionato molto competitivo, soprattutto in trasferta. Per questo diamo grande valore alla vittoria conquistata mercoledì a Rieti, su un campo ostico per tutti negli ultimi anni. È stato un segnale importante di forza e carattere. Affronteremo Milano con massimo rispetto e consapevolezza delle difficoltà: è una squadra di talento ed esperienza, con giocatori in grado di mettere chiunque in difficoltà. Ci stiamo preparando con attenzione, i ragazzi lavorano ogni giorno con grande impegno e concentrazione. Sentiamo di essere pronti".