Esordio vincente per la Scandone Avellino: Stella Azzurra Viterbo ko (76-52) Coach Carone: "Convinto che ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni"

La Scandone Avellino vince contro la Stella Azzurra Viterbo e firma nel migliore dei modi l'esordio stagionale. Finale di 76-52 nella prima giornata della Serie B Interregionale con i 19 punti di Quarisa, i 14 di Beck e i 13 di Ragusa. "Sappiamo quanto può essere difficile ed emozionante giocare in un palazzetto del genere e proprio l’emozione, all’inizio, ci ha giocato un brutto scherzo. - ha spiegato il coach della Scandone, Titto Carone - Nonostante tutto siamo stati bravi a limitare i nostri avversari, sono molto contento dell’atteggiamento di tutti per come hanno approcciato ogni volta che sono che sono entrati in campo. Noi abbiamo una grossa forza che è quella di avere dieci giocatori di altissima qualità. Loro erano rimaneggiati, ma siamo stati bravi ad incanalare la partita in un determinato modo. Siamo ancora in fase di rodaggio, il gruppo è solido, sta lavorando tanto e sono convinto che ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni".

Il tabellino

Serie B Interregionale

Scandone Avellino - Stella Azzurra Viterbo 76-52

Parziali: 14-10, 27-18, 20-11, 15-13

Scandone: Scanzi 3, Cioppa 7, Cantone 5, Ragusa 13, Quarisa 19, Iannicelli 1, Duranti 6, Tonello 1, Beck 14, Vitale 7. All. Carone

Viterbo: Bertollini 9, Giancarli 6, Moretti 7, Calvi 5, Albenzi, Mero, Visentin 7, Casanova 12, Ousman, Bertini 6. All. Saputo