Avellino Basket: sconfitta contro l'Urania Milano (74-75), il tabellino Rimpianti per la squadra irpina dopo i 40 minuti del PalaDelMauro

Finale di 74-75 e l'Urania Milano passa al PalaDelMauro. Prima sconfitta in campionato per l'Avellino Basket, reduce dal successo all'esordio contro la Real Sebastiani Rieti. Alla squadra irpina non basta la distribuzione di punti e risorse (11 punti per Mussini, Grande e Cicchetti con Chandler da 10). Taylor è il top-scorer del match con 21 punti e guida l'Urania alla vittoria con Alessandro Gentile (16).

Il tabellino

LNP Serie A2

Seconda Giornata

Gruppo Lombardi Avellino Basket - Wegreenit Urania Milano 74-75

Parziali: 13-22, 16-17, 26-18, 19-18

Avellino: Federico Mussini 11 (3/6, 1/5), Alessandro Grande 11 (0/3, 3/5), Alexander Cicchetti 11 (4/5, 0/0), JJ Chandler 10 (2/6, 1/4), Jaren Lewis 9 (4/9, 0/0), Giacomo Dell'Agnello 8 (4/6, 0/1), Andrea Zerini 6 (2/5, 0/1), Cosimo Costi 4 (1/1, 0/1), Mikk Jurkatamm 2 (1/1, 0/1), Giovanni Pini 2 (0/1, 0/0), Giacomo Donati, Mattia Fianco

U. Milano: Kevion Taylor 21 (5/8, 3/4), Alessandro Gentile 16 (7/14, 0/1), Ion Lupusor 9 (0/1, 3/6), Matteo Cavallero 9 (3/5, 1/2), Karl Gamble 9 (3/6, 1/4), Andrea Amato 5 (0/0, 1/4), Gherardo Sabatini 4 (0/0, 1/2), Ursulo D’Almeida 2 (0/2, 0/0), Morgan Rashed, Lionel Abega