Avellino Basket, Buscaglia: "Sconfitta che ci può far capire diversi dettagli" "Lascio perdere gli episodi, preferisco fare un'analisi allargata"

"Siamo molto dispiaciuti perché era una partita che si è complicata dall'inizio. Abbiamo subito delle scelte e abbiamo impiegato un po' troppo tempo per sistemarci": così si è espresso il coach dell'Avellino Basket, Maurizio Buscaglia, al termine del match perso contro l'Urania Milano. "Ci siamo resi conto che stavamo affrettando in attacco ed eravamo troppo in attesa. - ha spiegato il tecnico della squadra irpina - Dovevamo giocare al contrario puntando sulla rapidità. Abbiamo atteso e questo non c'ha fatto entrare in partita. All'intervallo siamo riusciti a girare il match anche se ancora con un po' di fatica in attacco. Nell'ultimo minuto si è incastrato tutto poco, ma questa gara deve rappresentare un passaggio per capire chi siamo e cosa dovremo fare capendo i momenti, in particolar modo nel finale del match. È stato un peccato. Lascio perdere gli episodi, preferisco fare un'analisi allargata".