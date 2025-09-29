Avellino Basket: prorogata la campagna abbonamenti, le novità

Avellino.  

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che la campagna abbonamenti "Fame da Lupi" per la stagione sportiva 2025/2026 è stata prorogata fino a venerdì 10 ottobre, prima della seconda gara casalinga dei lupi nel campionato di Serie A2, in programma domenica 12 ottobre alle ore 12:30 al PalaDelMauro contro la New Basket Brindisi. La biglietteria del PalaDelMauro seguirà i seguenti orari:dal lunedì al venerdì, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Negli stessi orari sarà inoltre possibile ritirare la tessera dell’abbonamento già sottoscritto. Di seguito il listino prezzi ufficiale: Tribuna Montevergine VIP: € 600,00; Tribuna Montevergine Laterale: € 270,00; Tribuna Montevergine Superiore: € 190,00; Tribuna Terminio VIP: € 600,00; Tribuna Terminio Laterale: € 270,00; Tribuna Terminio Superiore: € 190,00; Curva Sud: € 80,00; Curva Sud Under 25: € 70,00. Si ricorda che è sempre possibile sottoscrivere il proprio abbonamento anche online, collegandosi al portale Go2, modalità che rende ancora più semplice e veloce l’accesso al grande basket biancoverde".

