L'avellinese Ramondino sarà uno degli assistant coach dell'Italbasket Il tecnico irpino, coach del Syntainics MBC in Bundesliga, sarà uno dei vice di Banchi in Nazionale

Luca Banchi è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana di Pallacanestro e Marco Ramondino sarà uno degli assistant del toscano. L'allenatore avellinese, coach del Syntainics MBC, squadra di Weißenfels, partecipante alla Basketball-Bundesliga (la Serie A tedesca), vivrà una nuova avventura in carriera. Banchi sarà affiancato dai vice, Ramondino, Adriano Vertemati e Iacopo Squarcina, nello staff tecnico dell'Italbasket.

"Traguardo che rende orgogliosa tutta la comunità irpina"

"L’ASD Felice Scandone Avellino si congratula con Marco Ramondino per il prestigioso incarico di assistente allenatore della Nazionale Italiana di basket, al fianco del CT Luca Banchi. - si legge nella nota diffusa dal club irpino - Un traguardo che rende orgogliosa tutta la comunità avellinese e l’Irpinia, frutto della professionalità, della passione e della competenza che da sempre contraddistinguono il suo percorso. Siamo certi che porterà lo stesso entusiasmo e la stessa serietà che lo hanno accompagnato in questi anni anche al servizio degli Azzurri, contribuendo con il suo lavoro al futuro della pallacanestro italiana. In bocca al lupo, Coach! Avellino è con te".