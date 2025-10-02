Scandone Avellino: niente gara con il Basket Ferentino, ecco il motivo Il campionato di Serie B Interregionale perde una partecipante

Reduce dalla vittoria casalinga all'esordio in campionato contro la Stella Azzurra Viterbo, la Scandone Avellino aveva nel mirino la prima trasferta stagionale, la gara contro il Basket Ferentino 1977, ma il club laziale si è ritirato dalla Serie B Interregionale. Niente match nel weekend e turno di riposo, come disposto dalla FIP, per la Scandone.

Il comunicato del club

"La Scandone Avellino comunica che il match contro Basket Ferentino, valido per il Campionato B Interregionale - Girone E in programma domenica 5 ottobre alle ore 18, non verrà disputato a seguito del ritiro della società Basket Ferentino dal campionato, come da nota ufficiale ricevuta dall’Ufficio Gare FIP Lazio in data 2 ottobre 2025. In sostituzione della gara prevista, la nostra squadra osserverà un turno di riposo, così come disposto dalla Federazione Italiana Pallacanestro - Comitato Regionale Lazio. Restiamo concentrati sul prosieguo della stagione, certi di continuare con impegno e passione il nostro percorso sportivo".