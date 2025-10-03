Avellino Basket, Buscaglia: "A Verona con grande voglia di riscatto" Il coach degli irpini: "Ho percepito dal gruppo consapevolezza e voglia di reagire"

Domenica, con palla a due alle 18, l'Avellino Basket sarà ospite della Tezenis Verona dopo la sconfitta casalinga contro l'Urania Milano. "Arriviamo a questa partita con grande voglia di riscatto, dopo una sconfitta che ci ha lasciato la consapevolezza di dover crescere su alcuni aspetti fondamentali. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Maurizio Buscaglia - Stiamo lavorando quotidianamente con intensità, concentrandoci sui dettagli: dalla pressione difensiva alla solidità a rimbalzo, fino al miglior posizionamento in transizione. Sono piccole cose che però fanno una grande differenza. Affrontiamo una squadra ben costruita, completa in tutti i ruoli, che abbina talento, fisicità e organizzazione. Per noi sarà una sfida molto importante: serviranno responsabilità individuali, difesa di squadra e condivisione del pallone in attacco, coinvolgendo tutti i giocatori. Ho percepito dal gruppo consapevolezza e voglia di reagire: analizzando insieme gli episodi delle partite precedenti abbiamo trovato una linea comune e questo ci dà energia positiva. Abbiamo tanti giocatori capaci di incidere, e il fatto di avere così tante partite davanti ci permetterà di dare spazio e responsabilità a tutti. Siamo pronti ad affrontare Verona con determinazione e concentrazione, consapevoli delle difficoltà ma anche del nostro potenziale".