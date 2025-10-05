Avellino Basket battuto dalla Tezenis Verona (98-92): il tabellino Alla squadra irpina non bastano i 24 punti di Lewis e i 20 di Chandler e Mussini

Sconfitta a Verona contro la Tezenis per il Gruppo Lombardi Avellino Basket con il risultato di 98-92. Alla squadra irpina non bastano i 24 punti di Lewis e i 20 di Chandler e Mussini. La Scaligera vince con i 19 di Ambrosin, i 18 di McGee e i 16 di Zampini.

Il tabellino

LNP Serie A2

Terza Giornata

Gruppo Lombardi Avellino Basket - Tezenis Verona 98-92

Parziali: 25-28, 24-19, 20-22, 29-23

Verona: Lorenzo Ambrosin 19 (2/3, 5/10), Tyrus McGee 18 (4/5, 3/9), Federico Zampini 16 (5/8, 2/2), Michele Serpilli 11 (1/1, 3/3), Filippo Baldi Rossi 11 (4/5, 1/3), Riccardo Bolpin 10 (1/3, 2/4), Justin Johnson 8 (4/7, 0/1), Marco Spanghero 5 (1/1, 1/3), Diego Monaldi (0/1, 0/1), Petar Kuzmanic, Davide Pittana, Mattia Mecenero

Avellino: Jaren Lewis 24 (5/12, 4/4), J.J. Chandler 20 (7/14, 1/3), Federico Mussini 20 (3/4, 3/8), Mikk Jurkatamm 14 (1/2, 4/4), Giacomo Dell'Agnello 10 (3/3, 1/1), Alexander Cicchetti 4 (2/4, 0/0), Andrea Zerini (0/1, 0/1), Cosimo Costi, Alessandro Grande (0/0, 0/1), Giovanni Pini (0/1, 0/0), Giacomo Donati