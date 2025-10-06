Marcia: super bronzo per l'irpina Alice Barile ai Campionati Italiani Cadetti Medaglia e record regionale sui 3000 metri: 11 secondi meno del primato che resisteva dal 1999

Prova straordinaria per Alice Barile ai Campionati Italiani Cadetti di Marcia. A Viareggio la marciatrice irpina, classe 2010, ha chiuso i 3000 metri in 14'22"12 conquistando una splendida medaglia di bronzo e polverizzando il record regionale campano di Marcia che resisteva dal 1999 (14'33''92). Barile ha migliorato il primato campano di 11 secondi e "ha mostrato uno stile di marcia perfetto, apprezzato da tutti i tecnici specifici della disciplina e che fa ben sperare in traguardi sportivi molto più ambiziosi": si legge nella nota diffusa dal delegato CONI Avellino, Giuseppe Saviano. "Ad Alice e alla sua famiglia, che la segue costantemente, sono giunte le congratulazioni della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e del CONI Avellino".