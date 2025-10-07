Avellino Basket, Castellitto: "Ora testa alla Juvi Cremona" Domani la sfida al PalaRadi per il primo turno infrasettimanale di Serie A2

Proseguono gli allenamenti del Gruppo Lombardi Avellino Basket verso il primo turno infrasettimanale. In questi giorni la squadra irpina si è allenata a Cremona. Domani sera (palla a due alle 20.30) al PalaRadi l'Avellino sarà ospite della Ferraroni Juvi. "Una scelta logistica e tecnica condivisa dallo staff societario e dallo staff tecnico, finalizzata ad ottimizzare i tempi di recupero e gli allenamenti mettendo il gruppo nelle condizioni migliori per preparare il prossimo impegno di campionato": si legge nella nota del club. "Ripartiamo dalla consapevolezza che Avellino se la giocherà con tutte, anche con le prime della classe. - ha spiegato l'assistant coach dell'Avellino Basket, Gabriele Castellitto - Dobbiamo prendere la sconfitta rimediata a Verona come un'opportunità di crescita. Potevamo fare meglio in qualche aspetto contro la Tezenis, ma c'è da sottolineare anche il valore dell'avversario. C'è stata una crescita rispetto alle prime due partite dal punto di vista offensivo".