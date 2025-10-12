Debacle casalinga per l'Avellino Basket: la Valtur Brindisi vince 59-82 Secondo tempo oltremodo negativo per la squadra irpina al PalaDelMauro

Sconfitta casalinga per il Gruppo Lombardi Avellino Basket, da -23 contro la Valtur Brindisi al PalaDelMauro. Finale di 59-82 nell'anticipo della quinta giornata del campionato di Serie A2. Dopo l'equilibrio nel primo tempo gli ospiti corrono in avvio di ripresa e scappano via senza la reazione irpina. Vildera e Copeland guidano Brindisi al successo, due gare in casa e due sconfitte per Avellino che domenica prossima ospiteranno la Reale Mutua Torino al PalaDelMauro.

Il tabellino

LNP Serie A2

Quinta Giornata

Gruppo Lombardi Avellino Basket - Valtur Brindisi 59-82

Parziali: 20-21, 16-20, 11-25, 12-16

Avellino: J.J. Chandler 11 (3/7, 0/0), Mikk Jurkatamm 11 (2/3, 2/3), Jaren Lewis 9 (3/7, 1/5), Andrea Zerini 6 (1/2, 1/3), Federico Mussini 6 (0/3, 2/5), Cosimo Costi 6 (0/2, 2/3), Alexander Cicchetti 4 (0/2, 0/0), Giacomo Dell'Agnello 3 (0/3, 0/1), Alessandro Grande 3 (0/0, 1/4), Mattia Fianco, Giovanni Pini, Giacomo Donati

Brindisi: Giovanni Vildera 18 (8/12, 0/0), Zach Copeland 15 (2/3, 2/7), Gabriele Miani 11 (4/8, 0/0), Ethan Esposito 9 (3/7, 0/0), Lorenzo Maspero 9 (3/4, 1/1), Andrea Cinciarini 7 (2/3, 1/3), Todor Radonjic 6 (3/5, 0/2), Aristide Mouaha 5 (1/1, 1/1), Jakub Wojciechowski 2 (1/1, 0/0), Tommaso Fantoma