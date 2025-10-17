Avellino Basket, Buscaglia: "Squadra compatta. Ecco cosa ho chiesto" Domenica la sfida contro la Reale Mutua Torino al PalaDelMauro

"La squadra è compatta. È la prima cosa, importante. Dopo gare come quella con Brindisi, brutte, abbiamo analizzato ciò che non è andato e serve anche guardare ciò che è stato fatto bene nelle sfide di questo tipo. Abbiamo bisogno di riscattarci in termini di emotività, presenza e spirito": così Maurizio Buscaglia ha presentato l'attesa di Gruppo Lombardi Avellino Basket - Reale Mutua Torino al PalaDelMauro (la gara è in programma domenica con palla a due alle 18): "Siamo compatti perché stiamo lavorando e parlando. C'è confronto e lavoro in campionato. - ha aggiunto il coach della squadra irpina - La preparazione non è finita e c'è il desiderio di resettare. La miglior medicina è quella di presentarsi con un altro tipo di atteggiamento. Una gara come quella con Brindisi può anche insegnarci molto. La richiesta al gruppo? Ci siamo chiesti e ho chiesto atteggiamento e sacrificio con lavoro di squadra seguendo le regole. Ho chiesto responsabilità individuali e di squadra. Una gara del genere può aiutare nel mettere un punto su ciò che non va fatto e su ciò che, invece, va fatto. Torino? È una squadra compatta, con ottimi americani e con un coach che ha cambiato le dinamiche del gruppo. Ci attende una partita difficile e dovremo essere i primi a chiedere ciò che occorre".