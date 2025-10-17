Scandone Avellino, Carone: "Sosta particolare, ma pronti alla sfida con Angri" È la vigilia della sfida valida per la quarta giornata del girone E di Serie B Interregionale

"Siamo reduci da una sosta di due settimane che non è stata semplicissima da gestire a livello agonistico e di motivazioni, ma devo dire che i ragazzi sono stati straordinari perché hanno dimostrato un attaccamento al lavoro e una dedizione per quello che stiamo facendo davvero molto alta". Così Titto Carone ha presentato la prossima gara della sua Scandone Avellino. Domani (ore 20.30) al PalaDelMauro i lupi affronteranno la Pallacanestro Angri. "Sono contento di come ci siamo impegnati dal punto di vista fisico e mentale. Dobbiamo farci trovare pronti per una sfida che sarà difficilissima. Angri è una squadra solida, costruita negli anni. Ha in Martinez il leader offensivo, ma non vanno sottovalutati gli altri elementi del roster. La gara si sporcherà subito con tanta adrenalina da entrambi i lati".