Alle 20.30 Scandone Avellino - Angri Pallacanestro nel ricordo di Ciro Melillo Due anni fa la scomparsa dello storico presidente: il tributo del club al PalaDelMauro

Alle 20.30, al PalaDelMauro, sarà sfida tra la Scandone Avellino e l'Angri Pallacanestro per la quarta giornata del girone E di Serie B Interregionale. In avvio di gara la società irpina ricorderà Ciro Melillo, storico presidente della società biancoverde, scomparso esattamente due anni fa. "Questa sera, al PalaDelMauro, la partita sarà dedicata alla memoria di Ciro Melillo, storico e indimenticato presidente della Scandone Avellino. - si legge nella nota della Scandone - Un uomo che ha scritto pagine fondamentali della nostra storia, con passione, coraggio e amore per questi colori. Durante il match verrà osservato un minuto di raccoglimento e saranno presenti la sua amata famiglia, gli amici ed i compagni di una vita della Scandone. Dedicato a te, ieri, oggi, e sempre Ciro". "Due squadre con filosofie diverse ma accomunate da una forte identità territoriale e dalla passione dei propri tifosi. Per la Scandone sarà l’occasione per tornare a giocare davanti al pubblico del PalaDelMauro dopo la pausa e per misurarsi contro una delle formazioni più in forma del girone": così la Scandone nel presentare il match con Angri.