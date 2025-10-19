Tripla di Scanzi nei secondi finali: la Scandone Avellino batte Angri 73-72 Coach Carone: "Dedichiamo la vittoria a Ciro Melillo, alla sua famiglia e ai tifosi"

La Scandone Avellino riparte dopo due weekend di pausa con la tripla di Andrea Scanzi a pochi secondi dal termine. Finale di 73-72 e vittoria per i biancoverdi contro l'Angri Pallacanestro al PalaDelMauro nella quarta giornata del campionato di Serie B Interregionale. "Il risultato è importantissimo, è stata una partita maschia e sporca, proprio quella che ci aspettavamo. - ha spiegato il coach della Scandone, Titto Carone - Dobbiamo ancora entrare nell’ottica di questo campionato in cui l’agonismo è molto alto. Questa gara ci servirà a mentalizzarci ancora di più sul nostro percorso che dovremo affrontare. È stata una bellissima partita, è stato difficile per noi marcare un talento come Martinez, ma alla fine ci è andata bene. Dedichiamo questa vittoria al presidente Ciro Melillo, a tutta la sua famiglia e ai tifosi che ci hanno trascinato alla vittoria: il palazzetto è stato davvero stupendo". Nel prossimo turno la Scandone sarà ospite della Klass Sennori con palla a due alle 17 di domenica prossima nel comune in provincia di Sassari.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Quarta Giornata

Scandone Avellino - Angri Pallacanestro 73-72

Parziali: 14-23, 22-12, 19-21, 18-16

Scandone: Scanzi 30, Piazza, Cioppa 2, Cantone 3, Ragusa, Quarisa 7, Iannicelli, Duranti 13, Tonello 6, Beck 4, Vitale 8, Galli. All. Carone

Angri: Triassi 8, Borciu 5, Morano, Granata 7, Peluso 3, Martinez 33, Montella, Donati, Bonanni 8, Milojevic 8, De Prisco. All. Chiavazzo