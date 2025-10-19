Avellino Basket da rilancio super: battuta Torino 83-54 Il Gruppo Lombardi domina con il 47-22 al 20' e controlla nel secondo tempo

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket domina contro la Reale Mutua Torino con il risultato di 83-54 nella sesta giornata del campionato di Serie A2 e si rilancia completamente centrando la prima vittoria casalinga. Parziale di 27-12 nel primo periodo e +25 all'intervallo (47-22): ripresa di gestione e controllo per i biancoverdi con Lewis da 18 punti e Chandler da 15. Doppia cifra anche per Grande (14), Mussini (12) e Cicchetti (12).

Il tabellino

LNP Serie A2

Sesta Giornata

Gruppo Lombardi Avellino Basket - Reale Mutua Torino 83-54

Parziali: 27-12, 20-10, 15-17, 21-15

Avellino: Jaren Lewis 18 (5/6, 1/1), J.J. Chandler 15 (5/10, 1/6), Alessandro Grande 14 (4/7, 2/4), Federico Mussini 12 (2/5, 2/3), Alexander Cicchetti 10 (4/6, 0/0), Giacomo Dell'Agnello 6 (3/3, 0/1), Andrea Zerini 4 (2/3, 0/1), Giovanni Pini 2 (1/2, 0/1), Cosimo Costi 2 (1/1, 0/0), Giacomo Donati (0/1, 0/0), Mikk Jurkatamm, Mattia Fianco

Torino: Macio Teague 14 (2/5, 2/5), Robert Allen 12 (5/12, 0/5), Federico Massone 11 (4/6, 1/5), Dario Zucca 5 (1/1, 1/2), Umberto Stazzonelli 4 (2/3, 0/0), Lorenzo Tortù 3 (0/2, 1/2), Matteo Schina 2 (1/1, 0/4), Davide Bruttini 2 (1/2, 0/0), Giovanni Severini 1 (0/1, 0/2), Marco Cusin (0/3, 0/0)