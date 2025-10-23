Avellino Basket: rientro in gruppo per Jurkatamm Il cestista si era fermato la scorsa settimana per una borsite al tendine d'Achille del piede destro

Rientro parziale in gruppo per Mikk Jurkatamm. Testa alla sfida contro Ruvo di Puglia per l'Avellino Basket e domenica (ore 18) sarà obiettivo continuità per la squadra irpina al PalaFlorio di Bari.

Il comunicato

"Il Gruppo Lombardi Avellino Basket rende noto che, a seguito degli esami strumentali a cui si è sottoposto nella giornata di ieri, Mikk Jurkatamm tornerà a partire da oggi parzialmente a disposizione di coach Maurizio Buscaglia. Il giocatore da venerdì rientrerà totalmente in gruppo, per preparare assieme ai compagni ed all'allenatore la gara contro Ruvo di Puglia in programma al PalaFlorio di Bari domenica alle 18.00. Il cestista si era fermato la scorsa settimana per una borsite al tendine d'Achille del piede destro, che lo ha costretto a saltare precauzionalmene il match della sesta giornata di campionato contro Torino".