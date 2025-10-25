È la vigilia di Crifo Wines Ruvo di Puglia - Avellino Basket: i numeri pre-gara LNP Serie A2: omani (ore 18) il match al PalaFlorio di Bari

Domani (ore 18) l'Avellino Basket sarà ospite della Crifo Wines Ruvo di Puglia al PalaFlorio di Bari. "Il team allenato da coach Stefano Raiola è reduce dall’impresa di Cividale, vittoria con il punteggio di 91-80 con i 26 punti di Moody ed il suo 6/10 dalla lunga distanza. Con il primo successo casalingo della stagione ottenuto contro Torino, il Gruppo Lombardi Avellino Basket è salito a 6 punti in classifica ed ha avuto modo di lavorare con serenità. La vittoria è servita per rendere più solida la consapevolezza di squadra, adesso c’è l’opportunità di conquistare il secondo successo consecutivo sul campo dei pugliesi, dando continuità a risultati e prestazioni. Recuperato Mikk Jurkatamm, costretto a saltare il match contro Torino. Prima sfida in questa categoria tra le due formazioni, con i biancoverdi che tenteranno di sviluppare il loro gioco in campo aperto. Per farlo coach Buscaglia chiede intensità difensiva ed aggressività, così da sprigionare meglio il talento offensivo della sua squadra, che contro Torino ha avuto la competenza di coinvolgere tutti gli elementi. Lo staff tecnico, al momento della preparazione, si è soffermato soprattutto su Moody e Brooks, i migliori realizzatori e gli elementi di spicco del roster pugliese. Moody è una guardia di 188 centimetri, Brooks II un’ala versatile. Sono i terminali offensivi dell’attacco. La guardia è un classico tiratore, sin qui non è stato precisissimo al tiro, ma ha qualità importanti. In regia si alternano Reale e Laquintana, dalla panchina l’esperienza di Musso, negli esterni c’è anche l’energia di Anumba, mentre sotto i tabelloni Borra, Jerkovic e l’ex Nikolic".

Le statistiche

"Avellino si conferma squadra dalla buona vena realizzativa con i suoi 76.3 punti di media, il 50.0% da due, il 41.0% da tre punti ed il 71.0% ai liberi, mentre sono 35.8 i rimbalzi per gara. Crescono le prestazioni degli americani, Chandler 12.5 punti di media come Lewis, che è il miglior rimbalzista con 5.8 ed anche il giocatore con la migliore percentuale oltre l’arco con il 54.0%. Sono 73.3 i punti di media realizzati da Ruvo, che sta tirando con il 48.0% da due, il 29.0% da tre e cattura 38.8 rimbalzi di media. Il miglior realizzatore è Mooney con 18.5 punti di media ed il 31.0% dalla lunga distanza. Brooks II è il secondo miglior realizzatore con 12.5 punti di media, mentre Borra ne mette a segno 10.8".

I roster

Crifo Wines Ruvo di Puglia: Moody, Brooks, Borra, Jerkovic, Ulaneo, Nikolic, Musso, Anumba, Reale, Laquintana, Granieri, Di Zanni. All. Raiola

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Chandler, Jurkatamm, Lewis, Zerini, Mussini, Costi, Cicchetti, Dell'Agnello, Grande, Fianco, Pini, Donati. All. Buscaglia

Arbitri: Foti di Bareggio, Puccini di Genova, Bertuccioli di Pesaro