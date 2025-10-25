Scandone Avellino: trasferta a Sorso contro la Pallacanestro Sennori L'assistant coach Dell'Imperio: "Chiamati al primo step in trasferta"

"La gara vinta contro Angri ci ha dato diversi feedback, sia positivi che negativi. Ci ha dato diversi spunti su cui lavorare. In settimana abbiamo posto il focus su ciò che dobbiamo migliorare": così l'assistant coach della Scandone Avellino, Ciro Dell'Imperio, si è espresso alla vigilia della trasferta a Sorso contro la Pallacanestro Sennori: "C'è stata l'attenzione di tutti per provare a migliorare l'atteggiamento, in particolar modo l'approccio, ma il discorso vale per tutti i 40 minuti. - ha spiegato il vice di coach Titto Carone nello staff biancoverde - Siamo una squadra forte e strutturata, con diverse individualità e si è visto. Scanzi con quella tripla ha dimostrato il suo valore. Sennori? Sarà una trasferta che vale tanto come step nel cammino. È la prima gara esterna ed è un test importante. Sarà determinante l'approccio con la giusta intensità lungo tutta la sfida. Non sarà facile, ma siamo sicuri di aver lavorato bene in settimana. Sennori non ha centrato la prima vittoria e questo dettaglio ci fa capire cosa troveremo di fronte. Dovremo pareggiare la loro intensità e superarla nei 40 minuti".