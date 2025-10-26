Avellino Basket ko a Bari contro Ruvo di Puglia (74-67)

Il Gruppo Lombardi Avellino Basket esce sconfitto dal PalaFlorio di Bari con il risultato di 74-67: Crifo Wines Ruvo di Puglia vincente sulla squadra irpina con i 17 punti di Jerkovic, i 15 di Brooks e i 14 di Laquintana. All'Avellino Basket, sotto di 15 all'intervallo, non bastano i 27 punti di Lewis. Il roster di coach Buscaglia non trova continuità.
Il tabellino
LNP Serie A2
Settima Giornata
Crifo Wines Ruvo di Puglia - Gruppo Lombardi Avellino Basket 74-67
Parziali: 25-14, 19-15, 14-19, 16-19
Ruvo di Puglia: Mihajlo Jerkovic 17 (4/4, 3/6), Pierre Brooks II 15 (1/5, 4/9), Tommaso Laquintana 14 (3/4, 1/6), Scott Ulaneo 8 (3/3, 0/0), Bernardo Musso 8 (1/1, 2/5), Aanen Moody 4 (0/0, 0/2), Micheal Anumba 4 (1/1, 0/1), Jacopo Borra 2 (1/3, 0/0), Thomas Reale 2 (1/1, 0/0), Aleksa Nikolic (0/1, 0/2), Giacomo Granieri, Filippo Di Zanni
Avellino: Jaren Lewis 27 (7/9, 4/6), Giacomo Dell'Agnello 14 (4/7, 2/3), J.J. Chandler 13 (5/8, 0/2), Andrea Zerini 4 (1/3, 0/1), Alessandro Grande 3 (1/3, 0/1), Mikk Jurkatamm 2 (1/1, 0/0), Alexander Cicchetti 2 (1/3, 0/0), Giovanni Pini 2 (1/3, 0/1), Federico Mussini (0/3, 0/4), Cosimo Costi, Giacomo Donati