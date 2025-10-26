La Scandone Avellino passa con decisione a Sorso contro Sennori (77-91) Coach Carone: "Una vittoria sofferta e difficile su un campo caldo"

La Scandone Avellino vince sul parquet della Klass Sennori a Sorso con il risultato di 77-91. "Ci portiamo a casa una vittoria sofferta e difficile su un campo caldo e contro una squadra che ha dato tutto, cosa che noi abbiamo fatto solo nell’ultimo quarto in cui mi è piaciuta la reazione dei miei ragazzi. - ha spiegato il coach della Scandone, Titto Carone - Dobbiamo imparare ad essere più cinici sin dall’inizio del match per evitare di metterci in delle difficoltà che possiamo tranquillamente evitare".

Il tabellino

FIP Serie B Interregionale - Girone E

Quinta Giornata

Klass Sennori - Scandone Avellino 77-91

Parziali: 24-28, 18-22, 23-14, 12-27

Sennori: Cordedda 5, Puggioni 14, Nwokoye Obinna 13, Merella, Cabras 2, Desole 2, Tola, Pisano 7, Biolchini 8, Hubalek 26. All. Piras

Scandone: Piazza, Cioppa 20, Cantone 6, Ragusa 7, Quarisa 8, Iannicelli, Duranti 11, Tonello 12, Beck 15, Vitale 12. All. Carone