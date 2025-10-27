Atletica, Maria Ruberto campionessa regionale tra le Cadette In occasione del 7° Trofeo San Vitaliano - Città di Sparanise

In occasione del 7° Trofeo San Vitaliano - Città di Sparanise, che si è svolto il Campionato Regionale su strada, grande soddisfazione per Maria Ruberto, atleta dell'A.S.D. Montemiletto Team Runners, che conquista per il secondo anno consecutivo il titolo. Dopo il successo nella categoria Ragazze 2024 (1 km), Maria si conferma al vertice anche nella categoria Cadette 2025 (2 km), dimostrando impegno, determinazione e una straordinaria costanza di rendimento.

Orgoglio e soddisfazione non solo per la sua società e i suoi allenatori, Pietro Carpenito e Massimo Santamaria, ma anche per i genitori, che celebrano questo nuovo, meritato traguardo sportivo.