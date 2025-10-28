È la vigilia di Avellino Basket - Blu Basket Bergamo: le ultime

Ore di vigilia per il turno infrasettimanale in casa Avellino Basket. Domani (ore 20.30) al PalaDelmauro la squadra irpina ospiterà la Blu Basket Bergamo. Obiettivo del rilancio immediato per il roster biancoverde, reduce dal ko rimediato a Bari contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia.
La nota ufficiale
"Il Gruppo Lombardi Avellino Basket è tornato oggi al PalaDelMauro per una seduta unica di allenamento. Gli irpini sono scesi regolarmente in campo nella struttura di via Zoccolari, per preparare l’impegno infrasettimanale contro la Blu Basket Bergamo. La sfida, valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 Old Wild West, si disputerà domani sera alle 20:30 al Palazzetto dello Sport “Giacomo Del Mauro” di Avellino, nel pieno rispetto delle normative di sicurezza vigenti".