Avellino Basket, continuità casalinga: vittoria su Bergamo 94-82

Rilancio dopo il ko in trasferta contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia, continuità casalinga per il Gruppo Lombardi Avellino Basket, vincente sul Gruppo Mascio Bergamo con il risultato di 94-82 nell'ottava giornata del campionato di Serie A2. Mussini, Lewis e Grande guidano la squadra irpina alla vittoria contro i lombardi. Agli ospiti non bastano i 26 punti di Hogue, top-scorer del match.
Il tabellino
LNP Serie A2
Ottava Giornata
Gruppo Lombardi Avellino Basket - Gruppo Mascio Bergamo 94-82
Parziali: 22-17, 22-21, 27-23, 23-21
Avellino: Federico Mussini 19 (3/7, 3/6), Jaren Lewis 18 (7/12, 1/3), Alessandro Grande 18 (3/3, 4/9), J.J. Chandler 11 (4/7, 1/4), Giacomo Dell'Agnello 10 (4/8, 0/0), Alexander Cicchetti 9 (1/3, 0/0), Andrea Zerini 5 (2/4, 0/0), Mikk Jurkatamm 4 (1/1, 0/2), Cosimo Costi (0/2, 0/2), Giacomo Donati, Mattia Fianco
Bergamo: Dustin Hogue 26 (12/15, 0/0), Stefano Bossi 20 (4/6, 3/6), Andrea Loro 11 (2/6, 2/3), D'Angelo Harrison 7 (0/4, 1/6), Mattia Udom 7 (2/6, 1/1), Matteo Bogliardi 6 (1/2, 1/2), Eric Lombardi 5 (0/2, 1/4), Matteo Pollone, Nicolo Nobili, Alberto Guiducci, Axel Piccirilli, Loic Bosso