È la vigilia di Liofilchem Roseto - Avellino Basket: i numeri del match LNP Serie A2: domani (ore 18) la sfida contro gli abruzzesi al PalaMaggetti

Domani, con palla a due alle 18, al PalaMaggetti di Roseto, l'Avellino Basket sarà ospite della Liofilchem, ora guidata da Francani dopo l'esonero di Finelli. La squadra biancoverde è reduce dalla vittoria casalinga contro Bergamo. "Avellino ha alzato la propria media dopo i 94 realizzati contro Bergamo, la media è ora di 77.4. Lewis resta il miglior realizzatore con 15.0 di media, miglior rimbalzista con 6.5 e Grande l’assistman del gruppo con 3.1. Roseto realizza 83.4 punti di media, ma ne subisce 88.3. Il punto di forza è la coppia di americani, Robinson miglior realizzatore con 15.3 punti di media, Cannon con 14.5 e primo rimbalzista con 5.9 palloni conquistati. Cinciarni miglior tiratore da dietro l’arco con il 41.0%": questi i numeri della sfida.

I roster e la designazione arbitrale

Liofilchem Roseto: Sabatino, Cannon, Petrovic, Donadoni, Tsetserukou, J.Robinson, Landi, Timperi, Sperduto, Cinciarini. All. Francani

Gruppo Lombardi Avellino Basket: Chandler, Jurkatamm , Lewis , Zerini, Mussini, Costi, Cicchetti, Dell' Agnello, Grande, Fianco, Pini, Donati. All. Buscaglia

Arbitri: Gagliardi di Anagni, Almerigogna di Trieste, Ugolini di Forlì