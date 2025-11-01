Scandone: sfida contro la SB Caiazzo di Linton Johnson e Marco Mastroianni Iannicelli: "Dobbiamo migliorare, ma c'è un'identità di gioco"

Domani, con palla a due alle 18, al PalaDelMauro, la Scandone Avellino ospiterà la Step Back Caiazzo. Nel roster della squadra casertana ci sono Marco Mastroianni, figlio di Sergio, playmaker della squadra irpina dal 1998 al 2001, e di Linton Johnson, centro biancoverde dal 2010 al 2013. "Dopo la vittoria contro Sennori siamo tornati in palestra con decisione e affronteremo Caiazzo. Stiamo lavorando su diversi aspetti del gioco, fa parte del percorso di crescita e la squadra sta rispondendo bene. - ha spiegato l'assistant coach della Scandone, Fabio Iannicelli - Vogliamo migliorare in tutti i dettagli. C'è finalmente continuità nel percorso stagionale, dobbiamo migliorare, ma c'è un'identità di gioco. Puntiamo ad avere riferimenti sempre più chiari. Caiazzo è una matricola che ha iniziato bene ripartendo dalla struttura della scorsa stagione. Sarà una gara importante nello sviluppo stagionale. Dobbiamo arginare i loro punti di forza provando a giocare con intensità alta sin dall'avvio del match".