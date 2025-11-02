Scandone Avellino: vittoria contro la Step Back Caiazzo (93-56) Carone: "Nessuna gara è banale nonostante il largo vantaggio"

Finale di 93-56, altra vittoria per la Scandone Avellino che ha superato la Step Back Caiazzo nella sesta giornata del campionato di Serie B Interregionale. Filmore Beck, con 25 punti, è il miglior realizzato del match. "Nessuna partita è banale nonostante il largo risultato. - ha spiegato il coach della Scandone, Titto Carone - Abbiamo avuto un momento di difficoltà nel terzo quarto, ma siamo stati maturi nel superarlo in modo rapido. Sono soddisfatto perché tutti hanno fatto quello che possono, ora testa alla Carver Roma che sarà una partita difficile. Certamente dobbiamo giocare meglio il post basso con i lunghi e con gli esterni. Abbiamo tempo per lavorarci e perfezioneremo anche questo meccanismo. Sono felice della cornice del pubblico, questi ragazzi meritano l’affetto della gente". Nel prossimo turno, in programma domenica prossima, la Scandone sarà ospite della Carver Roma Cinecittà.

Il tabellino

FIP Serie B Interregionale

Sesta Giornata

Scandone Avellino - Step Back Caiazzo 93-56

Parziali: 26-5; 19-16; 19-24; 29-11

Scandone: Scanzi 10, Piazza 3, Cioppa 13, Cantone , Ragusa 5, Quarisa 5, Iannicelli 6, Duranti 6, Tonello 8, Beck 25, Vitale 12. All. Carone Caiazzo: D’Antonio 2, Lombardi, Mastroianni 4, Russo 3, Dell’Erba, Puoti 4, Smorra, Caloia 4, Pagano 11, Aldi 4, Campanile 11, Johnson 13. All. Petrazzuoli