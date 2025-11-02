Avellino Basket vincente a Roseto: battuta la Liofilchem (81-93)

Prova di forza nel terzo quarto con il 26-14 che vale tantissimo per l'Avellino Basket, vincente a Roseto contro la Liofilchem con il risultato di 81-93 nella nona giornata del campionato di Serie A2. Continuità per la squadra biancoverde dopo la vittoria contro il Gruppo Mascio Bergamo. Mussini, Lewis e Grande guidano l'Avellino Basket al successo in Abruzzo.
Il tabellino
LNP Serie A2
Nona Giornata
Liofilchem Roseto - Gruppo Lombardi Avellino Basket 81-93
Parziali: 20-25, 27-23, 14-26, 20-19
Roseto: Jalen Cannon 16 (4/4, 0/0), Alessandro Sperduto 14 (1/3, 3/7), Danilo Petrovic 13 (3/4, 2/3), Kiryl Tsetserukou 10 (4/5, 0/0), Justin Robinson 8 (1/5, 1/2), Daniele Cinciarini 8 (1/2, 2/3), Marco Timperi 6 (3/3, 0/1), Alessio Donadoni 5 (1/1, 1/3), Aristide Landi 1 (0/0, 0/2), Antonino Sabatino, Claudio Brocco, Davide Di Gregorio
Avellino: Federico Mussini 24 (4/5, 5/8), Jaren Lewis 19 (3/8, 2/4), Alessandro Grande 17 (1/1, 5/7), Alexander Cicchetti 10 (2/5, 0/0), Mikk Jurkatamm 8 (1/2, 2/3), J.J. Chandler 5 (2/3, 0/0), Andrea Zerini 4 (2/2, 0/0), Cosimo Costi 4 (2/2, 0/0), Giacomo Dell'Agnello 2 (1/4, 0/1), Giacomo Donati, Giovanni Pini