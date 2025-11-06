Scandone Avellino, Duranti: "Chiamati a dimostrare il nostro valore" "Dovremo meritare giorno dopo giorno la prospettiva che abbiamo indicato in estate"

"La gara con Caiazzo ha garantito l'ulteriore step di crescita, abbiamo fatto una gara importante dal punto di vista realizzativo, ma per aspetti di squadra". Così Bruno Duranti si è espresso sulla vittoria contro la Step Back e sul cammino della Scandone Avellino. Domenica la squadra irpina sarà ospite della Carver Roma Cinecittà: "C'è ancora da lavorare, ma stiamo migliorando di gara in gara. - ha spiegato - La lunga pausa tra il primo e il secondo match in campionato ha rallentato un po' il percorso di crescita della squadra, ma dal primo all'ultimo match è evidente il cambio di passo. C'è un bel rapporto e si nota. Stiamo facendo un bel lavoro di spogliatoio. Sto costruendo un bel rapporto con i compagni di squadra. La prossima sfida? Per me sarà ritorno a Roma. Sono contento di poter risentire l'aria di casa giocando nella mia città. Sarà una sfida in cui potremo capire il nostro livello, capire a che punto siamo. Spero di uscire felice dal match. Affronteremo una squadra imbattuta, mi aspetto decisione e non possiamo nasconderlo: abbiamo un obiettivo e dovremo meritare giorno dopo giorno la prospettiva che abbiamo indicato in estate".