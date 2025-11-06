"La gara con Caiazzo ha garantito l'ulteriore step di crescita, abbiamo fatto una gara importante dal punto di vista realizzativo, ma per aspetti di squadra". Così Bruno Duranti si è espresso sulla vittoria contro la Step Back e sul cammino della Scandone Avellino. Domenica la squadra irpina sarà ospite della Carver Roma Cinecittà: "C'è ancora da lavorare, ma stiamo migliorando di gara in gara. - ha spiegato - La lunga pausa tra il primo e il secondo match in campionato ha rallentato un po' il percorso di crescita della squadra, ma dal primo all'ultimo match è evidente il cambio di passo. C'è un bel rapporto e si nota. Stiamo facendo un bel lavoro di spogliatoio. Sto costruendo un bel rapporto con i compagni di squadra. La prossima sfida? Per me sarà ritorno a Roma. Sono contento di poter risentire l'aria di casa giocando nella mia città. Sarà una sfida in cui potremo capire il nostro livello, capire a che punto siamo. Spero di uscire felice dal match. Affronteremo una squadra imbattuta, mi aspetto decisione e non possiamo nasconderlo: abbiamo un obiettivo e dovremo meritare giorno dopo giorno la prospettiva che abbiamo indicato in estate".
Scandone Avellino, Duranti: "Chiamati a dimostrare il nostro valore"
"Dovremo meritare giorno dopo giorno la prospettiva che abbiamo indicato in estate"
