Avellino Basket: stop per Chandler, i dettagli

Lieve stiramento all'adduttore destro: ecco quanto certificato dagli esami strumentali a cui si è sottoposto Jay Jay Chandler. L'esterno dell'Avellino Basket dovrà effettuare nuovi test per chiarire i tempi di recupero dal fastidio accusato nel corso del match vinto dalla squadra biancoverde a Roseto contro la Liofilchem. Sabato (ore 20.30) l'Avellino Basket affronterà la Bi.Emme Service Libertas Livorno al PalaDelMauro.
Il comunicato
"A seguito dell'infortunio riportato nel corso del match disputato la scorsa domenica contro la Liofilchem Roseto, il Gruppo Lombardi Avellino Basket comunica che Jay Jay Chandler si è sottoposto ad esami strumentali, dai quali è emerso un lieve stiramento all'adduttore sinistro. Il giocatore effettuerà nuovi test clinici all'inizio della prossima settimana, che permetteranno di definire con maggiore precisione il piano di recupero".