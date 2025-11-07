Avellino Basket, Buscaglia: "La squadra deve essere protagonista" La vigilia del match contro la Libertas Livorno con la presentazione del coach biancoverde

Domani, alle 20.30, il Gruppo Lombardi Avellino Basket affronterà la Bi.Emme Service Libertas Livorno al PalaDelMauro per la decima giornata del campionato di Serie A2. "La squadra sta bene, lavora nel quotidiano, con impegno e cerca di dare continuità per tutti gli aspetti. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Maurizio Buscaglia - Non ci sarà Chandler nel prossimo match. Affronteremo una squadra equilibrata, che gioca bene, con un'ottima coppia americana e con un gruppo di italiani affidabile. Cercheremo ancora di più di alzare il nostro livello. Occorre far salire tutte le voci che rendono qualità per tutti. Il mese di novembre? È un campionato tosto, in ogni gara c'è difficoltà. Nei 40 minuti si vince e si perde per piccoli dettagli. L'approccio è molto sul 'giorno dopo giorno'. Dobbiamo ridurre gli alti e i bassi continuando a lavorare sulla condivisione del pallone. La squadra deve essere protagonista. Questo aspetto è cruciale nel percorso stagionale".