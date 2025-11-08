Terza vittoria di fila per l'Avellino Basket: 87-80 sulla Libertas Livorno Lewis da 23 punti con i 17 di Dell'Agnello e Grande per il tris degli irpini in campionato

Continuità per l'Avellino Basket: finale di 87-80 sulla Bi.Emme Service Libertas Livorno al PalaDelMauro nella gara valida per la decima giornata del campionato di Serie A2 e terza vittoria di fila per la squadra irpina, priva di Chandler per infortunio. Lewis con 23 punti, in compagnia di Dell'Agnello e Grande, risultano dominanti nel match vinto dall'Unicusano. Doppia cifra anche per Mussini (10). Alla Libertas non bastano i 27 punti di Woodson e i 24 punti di Tiby.

Il tabellino

LNP Serie A2

Decima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Bi.Emme Service Libertas Livorno 87-80

Parziali: 25-20, 13-26, 23-11, 26-23

Avellino: Jaren Lewis 23 (4/7, 2/8), Giacomo Dell'Agnello 17 (6/8, 1/1), Alessandro Grande 17 (3/4, 3/7), Federico Mussini 10 (0/4, 2/6), Alexander Cicchetti 8 (3/4, 0/0), Andrea Zerini 6 (1/3, 1/1), Mikk Jurkatamm 5 (0/0, 1/3), Giovanni Pini 1, Cosimo Costi (0/0, 0/1), J.J. Chandler, Giacomo Donati

L. Livorno: Avery Woodson 27 (4/4, 6/13), Matthew James Tiby 24 (7/12, 2/6), Ariel Filloy 10 (2/2, 1/4), Niccolò Filoni 6 (3/4, 0/2), Luca Tozzi 5 (1/1, 0/2), Fabio Valentini 4 (2/3, 0/5), Luca Possamai 2 (1/3, 0/0), Tommaso Fantoni 2 (1/1, 0/0), Matteo Piccoli (0/0, 0/1), Nilo Genti, Niccolo Gubinelli