Scandone Avellino ko in trasferta contro la Carver Roma (74-63) Carone: "Ottimo spunto per poter continuare nel migliore dei modi il nostro percorso"

Sconfitta esterna per la Scandone Avellino, battuta dalla Carver Roma con il risultato di 74-63. "Sapevamo che sarebbe stata difficile su un campo molto complicato, ci aspettavamo una partita simile. - ha spiegato il coach della squadra irpina, Titto Carone - Abbiamo commesso degli errori come quello di non riuscire a pareggiare, nel modo corretto, la loro intensità. Siamo consapevoli di essere una squadra nuova e tutto quello che ci succede ci servirà per capire dove lavorare e migliorare. Questa sconfitta, infatti, sarà un ottimo spunto per poter continuare nel migliore dei modi il nostro percorso, applicando i giusti correttivi". Sabato alle 18 la Scandone ospiterà la Stella EBK Roma al PalaDelMauro.

Il tabellino

FIP Serie B Interregionale

Settima Giornata

Carver Roma - Scandone Avellino 74-63

Parziali: 17-13, 19-15, 13-21, 25-14

C. Roma: Orman, Scianaro 15, Taflaj, Lucarelli 6, Martino 15, Maiolo, Galli 14, Pagnanelli 18, Converso, Colagrossi 3. All. Tretta

Scandone: Scanzi 5, Piazza, Cioppa, Cantone 4, Ragusa 7, Quarisa 3, Iannicelli, Duranti 14, Tonello, Beck 13, Vitale 17. All. Carone