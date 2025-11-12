Avellino Basket ko a Pesaro: la Victoria Libertas vince 93-72

Sconfitta in trasferta a Pesaro per l'Unicusano Avellino Basket. La Victoria Libertas ha superato gli irpini con il risultato di 93-72 nell'undicesima giornata del campionato di Serie A2. All'Avellino Basket non bastano i 18 punti di Grande. Pesaro vola sul 46-35 all'intervallo e alliunga con il passare dei minuti.
Il tabellino
LNP Serie A2
Undicesima Giornata
Victoria Libertas Pesaro - Unicusano Avellino Basket 93-72
Parziali: 20-15, 26-20, 23-19, 24-18
Pesaro: Alessandro Bertini 21 (1/1, 5/8), Lorenzo Bucarelli 15 (3/3, 2/3), Octavio Maretto 14 (4/6, 2/4), Matteo Tambone 10 (2/3, 1/3), Quirino De Laurentiis 9 (3/4, 0/2), Kay Felder 8 (2/2, 1/2), Stefano Trucchetti 7 (2/2, 1/5), Regimantas Miniotas 6 (3/5, 0/0), Nicolo Virginio 3 (0/0, 1/4), Eduardo Sakine Yassine, Elhadji Fainke
Avellino: Alessandro Grande 18 (2/4, 3/8), Mikk Jurkatamm 12 (2/4, 2/4), Federico Mussini 12 (0/5, 3/6), Giacomo Dell'Agnello 7 (3/4, 0/0), Cosimo Costi 6 (0/1, 2/5), Alexander Cicchetti 6 (3/4, 0/0), Jaren Lewis 5 (1/6, 1/3), Giovanni Pini 4 (2/4, 0/0), Andrea Zerini 2 (1/2, 0/1), J.J. Chandler, Giacomo Donati