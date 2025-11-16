Scandone Avellino: vittoria contro la Stella EBK Roma (68-66)

Coach Carone: "Contento per il successo su un'avversaria diretta"

Avellino.  

Rilancio immediato per la Scandone Avellino che ha superato la Stella EBK Roma al PalaDelMauro. Vittoria per i lupi contro la squadra capitolina allenata da Matteo Boniciolli: "Con grande onestà questa partita è la fotografia, al momento, della nostra squadra: sprazzi di bella pallacanestro che però non trovano continuità in difesa dove non riusciamo ad essere cinici e cattivi, concedendo molti rimbalzi offensivi. - ha spiegato il coach della Scandone, Titto Carone - Stiamo lavorando per migliorarci ed è giunto, però, dopo una serie di partite, il momento di accelerare il nostro percorso di crescita. Sono contento comunque della vittoria contro una diretta avversaria che lotterà insieme a noi per i vertici della classifica". Sabato la Scandone sarà ospite della Bioverde Pallacanestro Antoniana a Sant'Antonio Abate.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale
Scandone Avellino - Stella EBK Roma 68-66
Parziali:19-11; 19-18; 15-18; 15-19
Scandone: Scanzi 2, Cioppa 5, Cantone 2, Ragusa 4, Quarisa 10, Iannicelli 3, Duranti 13, Tonello 2, Beck 20, Vitale 7. All. Carone
Stella EBK: Fanti 12, Cardigni, Quarone 9, Boniciolli 6, Borghesi, Forconi 2, Koljanin 6, Ntsourou 4, Santucci 10, Melvin 2, Lumena 9, Doumbia 6. All. Boniciolli 

