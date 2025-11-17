Avellino Basket ko: Mestre vincente al PalaDelMauro (75-79)

L'Unicusano Avellino Basket cade in casa contro la Gemini Mestre con il risultato di 75-79 nella dodicesima giornata del campionato di Serie A2. Irpini avanti di 4 al 10' e poi costretti alla rimonta dopo il 22-13 dei veneti nella seconda frazione. Mestre vince anche il terzo quarto e controlla il margine con il 21-16 dell'ultimo periodo.
Il tabellino
LNP Serie A2
Dodicesima Giornata
Unicusano Avellino Basket - Gemini Mestre 75-79
Parziali: 26-22, 13-22, 15-19, 21-16
Avellino: J.J. Chandler 18 (1/2, 3/7), Federico Mussini 14 (5/6, 1/2), Alessandro Grande 12 (1/1, 3/6), Jaren Lewis 10 (5/9, 0/4), Giacomo Dell'Agnello 7 (3/7, 0/1), Andrea Zerini 7 (2/4, 1/1), Alexander Cicchetti 5 (1/2, 0/0), Mikk Jurkatamm 2 (1/2, 0/6), Cosimo Costi, Giovanni Pini (0/1, 0/0), Mattia Fianco, Giacomo Donati
Mestre: Ivan Alipiev 22 (1/2, 6/8), Simone Aromando 16 (6/9, 1/4), Costantino Bechi 11 (5/9, 0/0), Keshawn Curry 10 (2/4, 1/6), Lorenzo Galmarini 8 (4/7, 0/1), Federico Bonacini 4 (2/3, 0/0), Nicola Giordano 4 (2/6, 0/2), Francesco Reggiani 4 (2/3, 0/0), Seraphin Kadjividi Boussounka, Pietro Bizzotto