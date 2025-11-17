Nuoto pinnato e agonismo subacqueo, riconferma per Fabio Carbone Il ds dell'Asd Sparta di Mirabella Eclano riconfermato alla guida dei due settori

Fabio Carbone, direttore sportivo dell'Asd Sparta di Mirabella Eclano, è stato riconfermato alla guida del settore nuoto pinnato e agonismo Subaqueo. Lo ha decretato il consiglio direttivo del comitato provinciale di Avellino della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee) che nelle scorse settimane si è riunito per eleggere gli organi statuati per il quadriennio olimpico 2025/2028.

Per Fabio Carbone si tratta di una riconferma alla guida dei settori nuoto pinnato (NP) e agonismo subacqueo (AS). Una bella soddisfazione per il dirigente dell’ASd Sparta di Mirabella Eclano che, tra l'altro, arriva alla vigilia del primo impegno ufficiale, il campionato regionale che si svolgerà presso l’Elysium dí Agropoli.