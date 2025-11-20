Avellino Basket, Grande: "Consapevoli delle difficoltà, vogliamo cambiare passo" Il commento dell'esterno della squadra irpina verso la gara da ex

"È un momento complicato per tutti. Siamo dispiaciuti per coach Buscaglia. Sono situazioni che capitano nello sport e nel basket. Siamo consapevoli delle difficoltà e siamo tutti chiamati a cambiare passo trovando il modo per risolvere la situazione": così Alessandro Grande si è espresso in casa Avellino Basket dopo l'arrivo di coach Gennaro Di Carlo e verso la sfida da ex contro la Dole Basket Rimini. "È una squadra forte, con tanto talento, abile da 3, da ritmo alto ed è lo stile del gruppo che ho vissuto. - ha aggiunto l'esterno della squadra irpina - Dobbiamo innanzitutto centrare i nostri step di crescita. Dobbiamo dimostrare tanto. Che gara sarà? Tutti i roster sono profondi e anche le squadre che puntano a salvarsi hanno dieci giocatori in rotazione. Sarà una gara fisica, dovremo limitare le transizioni, ma hanno tante armi e siamo chiamati a dimostrare le nostre qualità. Per noi è importante il massimo sostegno del pubblico. Vogliamo migliorare subito la situazione, le vittorie aiutano, stando tutti insieme usciremo da questo momento".