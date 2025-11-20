"È un momento complicato per tutti. Siamo dispiaciuti per coach Buscaglia. Sono situazioni che capitano nello sport e nel basket. Siamo consapevoli delle difficoltà e siamo tutti chiamati a cambiare passo trovando il modo per risolvere la situazione": così Alessandro Grande si è espresso in casa Avellino Basket dopo l'arrivo di coach Gennaro Di Carlo e verso la sfida da ex contro la Dole Basket Rimini. "È una squadra forte, con tanto talento, abile da 3, da ritmo alto ed è lo stile del gruppo che ho vissuto. - ha aggiunto l'esterno della squadra irpina - Dobbiamo innanzitutto centrare i nostri step di crescita. Dobbiamo dimostrare tanto. Che gara sarà? Tutti i roster sono profondi e anche le squadre che puntano a salvarsi hanno dieci giocatori in rotazione. Sarà una gara fisica, dovremo limitare le transizioni, ma hanno tante armi e siamo chiamati a dimostrare le nostre qualità. Per noi è importante il massimo sostegno del pubblico. Vogliamo migliorare subito la situazione, le vittorie aiutano, stando tutti insieme usciremo da questo momento".
Avellino Basket, Grande: "Consapevoli delle difficoltà, vogliamo cambiare passo"
Il commento dell'esterno della squadra irpina verso la gara da ex
