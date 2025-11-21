Sandro Abate in lutto: addio al vice presidente Jean Philippe Melillo Gare rinviate per il club nel weekend con prima squadra e under 19

La Sandro Abate Five Soccer e lo sport avellinese è in lutto per la morte del vice presidente del club irpino, Jean Philippe Melillo. La Sandro Abate non scenderà in campo con la prima squadra e l'under 19 nel weekend. "Si comunica che le gare Sandro Abate - L84 (Serie A) e Sandro Abate - Casertana Fustal (Under 19), a seguito dell'improvvisa scomparsa del vice presidente Jean Philippe Melillo del nostro Club, sono state rinviate a data da destinarsi. Si ringrazia per la sensibilità e la vicinanza le società L84 e Casertana Futsal e la Divisione Calcio a 5".

Il comunicato del club

"Si è spento il nostro vicepresidente Jean Philippe Melillo, lasciando un profondo vuoto in tutti noi, un irreparabile motivo di tristezza. Nulla per noi sarà come prima. Alla famiglia Melillo, alla moglie, ai figli, alla mamma, ai fratelli l'abbraccio amorevole di ognuno di noi. Costernati ci uniamo al vostro dolore. Massimo e Paola Abate, la famiglia Abate, tutto il Gruppo Abate".