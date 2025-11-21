Avellino Basket, Di Carlo: "Bisogna trovare la chiave per ripartire" "Personalmente cercavo una opportunità di alto livello, con un gruppo forte"

"Ringrazio il club per l’opportunità che mi viene concessa e ringrazio il direttore, con cui c’è una lontana conoscenza": ecco le prime parole da coach dell'Unicusano Avellino Basket per Gennaro Di Carlo in conferenza stampa. Domani sera l'esordio sulla panchina degli irpini contro Rimini: "Arrivo in una piazza di grande cultura, c’è un senso di responsabilità da parte mia molto presente. - ha spiegato il tecnico - È una situazione delicata quando si cambia guida tecnica, ma fa parte della nostra vita di allenatore. Bisogna trovare la chiave e la scintilla per ripartire. Abbiamo un record di 6 vinte e 6 perse, una squadra con cui poter lavorare per soddisfare le aspettative del club. Siamo in un campionato competitivo, equilibrato, garantiremo che lotteremo sempre e cercheremo di avere l’atteggiamento giusto, facendo un passo verso tutto l’ambiente. Personalmente cercavo una opportunità di alto livello, con un gruppo forte. Ora ci tacca lavorare ed essere squadra. Cominciamo giocando in casa, il PalaDelMauro deve diventare il nostro fortino. Rimini è una partita difficile, ma daremo il massimo e sono pronto ad affrontare questo cammino".

Nevola: "Dobbiamo rilanciare i nostri obiettivi"

"Il club ha il dovere di intervenire quando opportuno, dobbiamo rilanciare i nostri obiettivi ed ora riprendiamo il cammino di questo campionato, con la consapevolezza di fare bene. - ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola - Di Carlo è stato scelto per la sua esperienza in questo torneo e poi c’è una conoscenza reciproca che accorcia i tempi di inserimento".