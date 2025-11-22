Avellino Basket: esordio per Di Carlo contro Rimini, i numeri del match Alle 20.30 la prima gara con il coach di Santa Maria Capua Vetere per la squadra irpina

Alle 20.30 sarà sfida tra l'Unicusano Avellino Basket e la Dole Basket Rimini al PalaDelMauro. Ecco i numeri delle due squadre alla vigilia del match: "Avellino segna 78.0 punti di media, subendone 77.7, per una squadra che cattura 34.1 rimbalzi, tira con il 73.0% ai liberi, il 51.0% da due, il 40.0% da tre. Jaren Lewis resta il miglior realizzatore con 14.8 punti per gara. Rimini segnando 82.3 punti di media tirando con il 37.0% da tre punti, ha il 77.0% ai liberi ed il 52.0% dalla lunga distanza. Sono 35.5 i rimbalzi conquistati. Dell’Agnello ha in Marini il migliore realizzatore con 14.0 punti di media, a seguire c’è Denegri con 11.8".

I due roster

Unicusano Avellino Basket: Zerini, Lewis, Jurkatamm, Chandler, Mussini, Grande, Costi, Donati, Pini, Cicchetti, Dell’Agnello. All. Di Carlo

Dole Basket Rimini: Denegri, Camara, Ogden, Simioni, Sankare, Tomassini, Marini, Leardini, Pollone, Della Chiesa All. Dell’Agnello

Arbitri: Stefano De Biase di Treviso, Jacopo Pazzaglia di Pesaro, Matteo Luchi di Prato