Scandone Avellino: vittoria sulla Pallacanestro Antoniana (54-74) Coach Carone: "Testa subito al match casalingo contro Cagliari"

Vittoria in trasferta per la Scandone Avellino sulla Pallacanestro Antoniana: finale di 54-74 per i lupi. "Sono felice della vittoria e della prestazione di tutto il gruppo. - ha spiegato il coach dei lupi, Titto Carone, nel post-gara - Venivamo da una settimana in cui ci siamo allenati con grande intensità ed impegno e stasera raccogliamo i frutti del nostro lavoro. Abbiamo preferito non rischiare Beck, a riposo precauzionale, e così abbiamo sfruttato la profondità del nostro roster. Ora testa al prossimo match casalingo contro Cagliari e faccio un appello ai nostri tifosi di seguirci in molti". Sabato prossimo, alle 20.30, la Scandone ospiterà al PalaDelMauro il Basket Esperia Cagliari.

Il tabellino

Serie B Interregionale

Pallacanestro Antoniana - Scandone Avellino 54-74

Parziali: 10-19, 14-17, 15-25, 15-13

Pall. Antoniana: Chirico 18, Delmas 9, Mavric 8, Fiorillo 5, De Rosa, Trapani 4, Trentini 8, Di Palma, Serrapica, Pezzella, Tolino 2, Cortese. All. Zurolo

Scandone: Scanzi 10, Piazza, Cioppa 12, Cantone 2, Ragusa, Quarisa 14, Iannicelli, Duranti 9, Tonello 11, Beck, Vitale 16, Galli. All. Carone