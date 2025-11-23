Esordio vincente per coach Di Carlo: Avellino Basket vincente su Rimini 87-78 Cinque uomini in doppia cifra: Grande è il miglior realizzatore con 19 punti

L'Unicusano Avellino Basket ha superato la Dole Basket Rimini con il risultato di 87-78 nella tredicesima giornata del campionato di Serie A2. Esordio vincente per coach Di Carlo sulla panchina della squadra irpina. Grande e Mussini, con Cicchetti, Lewis e Chandler, guidano l'Avellino Basket alla vittoria: cinque giocatori in doppia e ultimo quarto da 34-20.

Il tabellino

LNP Serie A2

Tredicesima Giornata

Unicusano Avellino Basket - Dole Basket Rimini 87-78

Parziali: 21-24, 22-17, 10-17, 34-20

Avellino: Alessandro Grande 19 (3/3, 4/6), Federico Mussini 18 (3/4, 2/5), Alexander Cicchetti 15 (5/7, 0/0), Jaren Lewis 14 (3/7, 2/3), J.J. Chandler 13 (5/11, 0/3), Andrea Zerini 5 (1/2, 0/1), Mikk Jurkatamm 3 (0/2, 1/4), Giacomo Dell'Agnello (0/1, 0/0), Giovanni Pini, Mattia Fianco, Giacomo Donati, Cosimo Costi

Rimini: Pierpaolo Marini 17 (5/7, 1/5), Davide Denegri 17 (1/3, 2/6), Gora Camara 14 (6/8, 0/0), Giovanni Tomassini 12 (0/1, 3/8), Luca Pollone 6 (0/0, 2/6), Giacomo Leardini 5 (2/4, 0/0), Assane Sankare 4 (2/2, 0/1), Mark Ogden 3 (1/4, 0/0), Alessandro Simioni (0/2, 0/1), Thomas Della Chiesa 0